Под Липецком больше месяца ищут 52-летнего мужчину в синей куртке

В Липецком районе месяц назад пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецком районе ищут мужчину. 52-летний Кудрявцев Вячеслав Егорович из села Грязное пропал больше месяца назад. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", с 21 ноября он не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: синяя куртка, камуфляжные или черные брюки, темные ботинки, черная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Вячеслава Кудрявцева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.