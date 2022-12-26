41-летняя женщина погибла в пожаре в жилом доме под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 24 декабря в Измалковском районе Липецкой области сгорел кирпичный жилой дом. Пожар случился в селе Знаменское по улице Лесная. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огня уже не было. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, погибла 41-летняя женщина.

В тот же день на трассе Липецк-Мичуринск у села Горицы Добровского района полыхал Опель. С пламенем боролись 2 пожарных расчета и 2 добровольца. А в Ельце загорелся деревянный сарай с сеном. Спасателям удалось сберечь от огня дом. Сгорели 10 тонн сена.

В воскресенье 25 декабря в Липецке по улице Бородинская вспыхнул кирпичный гараж с Ауди. На месте работали 2 спасательных отделения. Пламя уничтожило крышу и внутреннюю отделку гаража на площади 30 кв.м., а также иномарку.