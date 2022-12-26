Пьяный житель Липецка зарезал гостя в собственном доме

В Липецке возбудили уголовное дело после убийства 26-летнего мужчины. По данным следствия, с 20 по 22 декабря 27-летний подозреваемый выпивал в своем доме по улице Сафонова со знакомым. Липчане поругались. Хозяин дома схватил нож и ударил им в грудную клетку друга. От ранений несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина вынес тело гостя за сарай во дворе, помыл пол и замочил свою одежду. О случившемся он сообщил родственнице. Та 24 декабря обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. Вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Кстати, липчанина уже судили за незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством. Расследование продолжается.