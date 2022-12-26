В Липецкой области до +3 градусов, мокрый снег и туман 27 декабря

В Липецкой области "температурные качели" и снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 27 декабря в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Синоптики обещают снег и мокрый снег. Местами туманами и налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт.ст.

В среду 28 декабря будет снежно. В темное время суток до 1 градуса со знаком минус и снегопад. В первой половине дня также осадки. Столбик термометра покажет +1 градус. Ветер западный 12-14 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 751 мм рт.ст.