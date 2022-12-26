Рембазу в Военном городке Липецка снесут в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

До конца 2022 года может решиться вопрос о передаче части Военного городка Липецку. Пока территория является федеральной собственностью. Из-за этого неоднократно возникали проблемы. Администрация даже не могла отремонтировать здесь дороги.

- Ведется переписка с Министерством обороны, - рассказала на итоговом брифинге мэр Липецка Евгения Уваркина. – Очень надеемся, что в четверг получим Приказ о передаче земельных участков. Специалисты уже сделали межевание. Определили, какие территории достанутся Министерству обороны, а какие – городу.

Получив документы, администрация наконец сможет заняться этим районом. Один из планов на 2023 год - снести рембазу. Опасный недострой давно наводит ужас на местных жителей. Там неоднократно происходили несчастные случаи - в 2019 году 15-летняя девочка сорвалась и пролетела 1 этаж, упав на бетонный пол.

Напомним, что в 2023 году в Липецке начнут строить 2 школы и 2 детских сада. Учреждения появятся в микрорайонах «Елецкий», «Звездный» и «Университетский». Подробности здесь.