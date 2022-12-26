В Липецкой области отменили большие салюты на Новый год 2023

В Липецкой области отменили большие городские и районные салюты на Новый год. Массовых торжеств также не будет. При этом липчанам не запрещают пускать фейерверки. Но настаивают – делать это нужно безопасно.

В местах, где стоят елки, в новогоднюю ночь усилят охрану общественного порядка. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в период праздников будут тщательнее следить за безопасностью на социально значимых объектах, в том числе на вокзалах.

В праздник Рождества Христова в 213 храмах Липецкой области на дежурство выйдут сотрудники регионального МЧС.

Напомним, что в областном центре продолжают искать нелегальных торговцев елками. У нарушителей забирают товар, а также выписывают им штраф. Подробности здесь.