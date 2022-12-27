Нового председателя Липецкого горсовета выберут в январе 2023 года

Нового спикера Липецкого горсовета выберут в январе 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 27 декабря Александр Афанасьев провел последнюю сессию Липецкого горсовета в статусе спикера. Он официально объявил о своем уходе 22 ноября. Александр Афанасьев поблагодарил коллег за совместную работу и "за служение городу и горожанам".

Предполагалось, что нового председателя парламента выберут в этот вторник. Но как сообщили в пресс-службе горсовета, голосование перенесли. Спикера изберут на первой сессии 2023 года.

- Желаю новому спикеру сохранять в горсовете атмосферу продуктивных дискуссий и помнить, что за каждым депутатом стоят жители Липецка, - отметил Александр Афанасьев.

Напомним, что Афанасьев продолжит свою депутатскую работу по избирательному округу №31, останется возглавлять комиссию по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.