50-летний водитель пострадал в ДТП с перевернувшимся КамАЗом под Липецком

Под Липецком перевернулся КамАЗ Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 26 декабря в Елецком районе Липецкой области перевернулся КамАЗ. ДТП случилось на автодороге Елец-Долгоруково-Тербуны. 50-летний водитель большегруза не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчину доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Ударников столкнулись Ниссан и Форд. Пострадала 24-летняя девушка-водитель второй иномарки. Ее госпитализировали.

В Ельце на улице Задонская 37-летний мужчина за рулем Мазды сбил 13-летнего подростка. Школьник с травмами в больнице.

Напомним, что утром 27 декабря двое погибли и пятеро пострадали в ДТП с грузовиками и легковушками в Липецком районе. На месте работает следственная группа и прокуратура. Подробности здесь.