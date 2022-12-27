Жителей Липецка приглашают бесплатно покататься на коньках в новогодние праздники 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В новогодние праздники 2023 профессиональные инструкторы проведут для липчан бесплатные тренировки. Также горожане смогут покататься на коньках, не оплачивая входной билет. Активные мероприятия пройдут в рамках проекта "Липецк в спорте".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, занятия стартуют 2 января. Жителей приглашают на пилатес, настольный теннис, плавание, бадминтон, гимнастику, скандинавскую ходьбу, бокс, футбол и тд. Бесплатные сеансы массового катания проведут с утра на катке у спорткомплекса "Звездный".

Подробное расписание тренировок здесь. В документе указаны номера телефонов - липчане могут заранее позвонить и уточнить, будут ли занятия, что принести с собой. А где покататься на коньках и лыжах зимой 2022-2023 можно узнать по ссылке. Разумеется, если позволит погода.