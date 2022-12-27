Безработный украл из строящегося дома под Липецком окна за 175 тысяч рублей

Безработный украл из строящегося дома под Липецка окна на 175 тысяч рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области полицейские раскрыли кражу окон из строящегося дома. В августе в полицию Усманского района обратился 62-летний житель Воронежской области. Он сообщил, что неизвестный в селе Савицкое похитил с недостроенного дома 3 пластиковых окна. Ущерб составил 175 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний усманец. Он пояснил, что проезжал мимо дома и решил украсть окна. Он выставил их и забрал. Перевезти окна помог сосед, который думал, что знакомый купил стеклопакеты.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.