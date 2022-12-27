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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 13:38

Безработный украл из строящегося дома под Липецком окна за 175 тысяч рублей

Теперь ему грозит уголовное наказание
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Безработный украл из строящегося дома под Липецка окна на 175 тысяч рублей

Безработный украл из строящегося дома под Липецка окна на 175 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области полицейские раскрыли кражу окон из строящегося дома. В августе в полицию Усманского района обратился 62-летний житель Воронежской области. Он сообщил, что неизвестный в селе Савицкое похитил с недостроенного дома 3 пластиковых окна. Ущерб составил 175 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний усманец. Он пояснил, что проезжал мимо дома и решил украсть окна. Он выставил их и забрал. Перевезти окна помог сосед, который думал, что знакомый купил стеклопакеты.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.