Маршрут автобуса №359 изменится в Липецке с 28 декабря

Маршрут автобуса №359 изменился в Липецке с 28 декабря Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со среды 28 декабря в Липецке изменится маршрут автобуса №359. В схему движения внесли коррективы из-за сезонного снижения пассажиропотока в районе Центрального пляжа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы поедут по маршруту "улица Воровского - Фрунзе - Плеханова - Гагарина - ...". Более подробную информацию о расписании липчане могут узнать в центральной диспетчерской города по телефону 31-00-82. А на сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК" есть время отправления автобусов от конечных остановок.

Напомним, что липчан приглашают бесплатно покататься на коньках во время новогодних праздников. Также для них проведут различные тренировки: бокс, футбол, гимнастика и тд. Подробности здесь.