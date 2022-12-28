В Липецке 71-летний пенсионер перевел мошенникам более 6 миллионов рублей

За 5 дней мошенники обманом выманили у жителей Липецкой области 13,1 млн рублей. Так, 71-летнему пенсионеру позвонил неизвестный и убедил, что с его банковской карты хотят списать деньги. Мужчина перевел все сбережения на "безопасный счет", как ему посоветовал собеседник. Так он лишился 6,6 млн рублей.

80-летней липчанке позвонил якобы полицейский. После разговора женщина осталась без 370 тыс. рублей. Аферисты "помогли" и 75-летней жительнице областного центра. Некий сотрудник службы безопасности банка и оперуполномоченный сообщили ей о хакерских атаках на ее счет. Пенсионерка перевела им 300 тыс. рублей.

46-летнего жителя Ельца предупредили, что находящийся в розыске злодей пытается оформить на него кредит. После мужчине начали названивать то "представитель банка", то "специалист по финансированию". Мошенники даже вызвали ельчанину такси, чтоб он добрался до офиса банка и снял деньги. Затем снова попросили съездить в еще один банк. Так он, катаясь по городу, оформил несколько кредитов, перечисляя деньги на карту, которую по просьбе "финансиста" каждый раз удалял из памяти приложения. Так аферисты получили 1,4 млн рублей.