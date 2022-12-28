Тренер и игрок волейбольного клуба «Липецк» попали в символическую сборную 12-го тура Суперлиги

Светлана Суховерхова стала самой результативной во встрече с «Уралочкой-НТМК», набрав 18 очков. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

По итогам волевой победы в Екатеринбурге в символическую сборную 12-го тура женской волейбольной Суперлиги вошли два представителя «Липецка».

Это доигровщица Светлана Суховерхова и главный тренер Андрей Смирнов. Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Светлана стала самой результативной во встрече с «Уралочкой-НТМК», набрав 18 очков. Для тренера это уже второе попадание в символическую сборную в этом розыгрыше.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, в 13-м туре наши девушки сыграют дома со столичным «Динамо». Начало встречи в 18:00.