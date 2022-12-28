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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:54

Липецкое УФАС запретило заводу в Ельце продавать молочку с отметкой ГОСТ

Продукция не соответствует требованиям стандартов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкое УФАС запретило заводу в Ельце продавать молочку с отметкой ГОСТ

Липецкое УФАС запретило заводу в Ельце продавать молочку с отметкой ГОСТ

Фото: "КП" Архив

Липецкое УФАС выдало Елецкому молокозаводу предупреждение. На упаковках предприятия стоит маркировка «ГОСТ», хотя продукция не соответствует требованиям стандартов в части содержания растительных жиров. Это подтвердили экспертизы.

- Таким образом потребители вводятся в заблуждение, а производитель получает необоснованное преимущество перед конкурентами, перераспределяя покупательский спрос заведомо ложной информацией, - сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Так, завод должен прекратить продавать продукцию с отметкой «ГОСТ», которая не соответствует необходимым критериям. В противном случае антимонопольный орган может возбудить дело. В настоящее время специалисты проверяют и других производителей и поставщиков Липецкой области.