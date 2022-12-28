В Липецке осудят сотрудника гипермаркета за придавившую 5-летнюю девочку металлическую дверь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить руководителя сектора строительного гипермаркета за инцидент с девочкой, на которую упала железная дверь. Его обвиняют в совершении преступления по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия, 5 августа 2022 года 5-летнюю девочку придавил выставочный образец металлической двери массой 91 кг. Малышку доставили в больницу с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов. Здоровью ребенка причинили тяжкий вред.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, руководитель сектора знал, что дверь не закреплена, но ничего не сделал. Вину он не признал. Уголовное дело направили в суд.