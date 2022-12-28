Липчанам с аутизмом помогут трудоустроиться в ИТ

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МТС запускает для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха, первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных первого этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом. Инклюзивно-образовательная программа будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января 2023 года. Для участия в курсе обучения необходимо заранее подать заявку и заполнить анкету.

Комплексный дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки.

«Мы убеждены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям – обучиться востребованной профессии и найти работу. Мы подготовили интересные материалы и приложим максимум усилий, чтобы обучение студентов проходило увлекательно и максимально комфортно», – отметила руководитель Центра работы с данными MTS AI Анна Дружкина.

«Мы уверены, что бизнес готов брать на работу готовых специалистов с аутизмом, потому что они прекрасно справляются со своими обязанностями, очень ответственные и исполнительные. В этом году в NtechLab впервые вышли на работу сотрудники с аутизмом. Для нас это был исключительно положительный опыт», – рассказала глава отдела разметки данных NtechLab Надежда Глебко.

Фото предоставлено пресс-службой МТС.