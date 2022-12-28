На 4 улицах Липецка отключат холодную воду в четверг 29 декабря

В четверг 29 декабря в Липецке отключат холодную воду. Специалисты будут ремонтировать трубы. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в областном центре по улицам Титова, 6/5, 8, 8г. Также без холодной воды останутся жители улиц Водопьянова, 37, 39, 41; Смургиса, 3-12, 3а; Стаханова, 2, 4, 6.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Титова, 8; Смургиса, 3а. Также советуем заранее запастись питьевой водой. Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности об отключениях можно уточнить в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.