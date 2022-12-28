Липчане победили на всероссийском турнире по дзюдо

Дарья Денисова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Орехово-Зуево финишировал всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2010-13 гг. рождения. Участвовали 174 спортсмена из 17 городов страны. В активе липецких атлетов два первых места.

Воспитанница спортивной школы №6 Дарья Денисова стала лучшей в весовой категории свыше 48 кг. Спортсмен елецкого отделения дзюдо областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Александр Огнев завоевал золото в весовой категории 46 кг.

Тренируются спортсмены под руководством Игоря Белякина, Натальи Лариной и Сергея Поваляева.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, семь липчан победили на домашнем всероссийском турнире по дзюдо.