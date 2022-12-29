Под Липецком Киа сбила 52-летнюю женщину

Под Липецком иномарка сбила женщину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 28 декабря в Липецкой области сбили 52-летнюю женщину. ДТП случилось в Грязях на улице 30 лет Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, на пешехода наехала 39-летняя женщина-водитель Киа. Пострадавшая в больнице.

В тот же день в Становлянском районе на трассе Дон столкнулись ВАЗ-2114 и Фольксваген. Травмы получил 29-летний пассажир отечественной машины. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

За сутки автоинспекторы зафиксировали на дорогах Липецкой области 3 378 нарушений Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 5 человек. Водители 3 147 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.