3 отделения МЧС тушили пожар в садовом домике под Липецком

В Липецкой области сгорел садовый домик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 28 декабря в Липецкой области вспыхнул деревянный садовый домик. Пожар случился ранним утром в Ельце в СНТ «Садовод». По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 спасательных расчета. В итоге сгорела внутренняя отделка строения и имущество на площади 15 кв.м, а также 10 кв.м. крыши.

В тот же день в Липецке в многоэтажке по улице Зои Космодемьянской подгорела пища. Забывчивость хозяев квартиры вызвала переполох – к дому стянулись 5 пожарных отделений. К счастью, никто не пострадал.

Также в областном центре в гаражном кооперативе в районе Боевого проезда полыхал мусор. Площадь возгорания составила 50 кв.м. Пламя потушили 2 спасательных расчета.