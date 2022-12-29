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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 8:47

У жителя Липецка украли сотовый и золотую цепочку за 63 тысячи после новогоднего корпоратива

Злодей напал на парня, когда тот упал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
У жителя Липецка украли сотовый и золотую цепочку на 63 тысячи после новогоднего корпоратива

У жителя Липецка украли сотовый и золотую цепочку на 63 тысячи после новогоднего корпоратива

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился 22-летний парень. Он сообщил, что 24 декабря около 3 часов утра возвращался с новогоднего корпоратива. Рядом с домами по улице Советская липчанин упал. В этот момент к нему подбежал неизвестный, украл сотовый и золотую цепочку с крестиком. Ущерб составил 63 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого задержали. Им оказался безработный 18-летний горожанин. Похищенное негодяй продал. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.

Также правоохранители раскрыли кражу акустической колонки за 23 тыс. рублей из магазина по улице Катукова. Предполагаемый вор - ранее судимый безработный 34-летний житель Воронежа. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".