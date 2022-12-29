Липецкий суд приговорил экс-прокурора из Воронежа к 7 годам тюрьмы за взятку в полмиллиона рублей

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

Правобережный районный суд Липецка огласил приговор экс-сотруднику прокуратуры Воронежской области. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере - п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе судебной системы региона, в январе 2016 года на тот момент начальник отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области получил от адвоката взятку в 500 тыс. рублей. За это он должен был помочь подозреваемому в обороте наркотиков заменить заключение под стражей на домашний арест.

Прокурор отрицал вину, но признал, что близко общался с адвокатом. Ему назначили 7 лет колонии строгого режима. Также суд запретил мужчине 5 лет занимать должности в органах прокуратуры. Его лишили классного чина "старший советник юстиции". Приговор в законную силу еще не вступил.