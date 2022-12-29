Начальник липецкого УМВД подарил 14-летней школьнице планшет накануне Нового года Фото: принтскрин видео.

В среду 28 декабря начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов поздравил с наступающим Новым годом участницу всероссийской акции "Елка желаний". 14-летняя Маша попросила электронный планшет для учебы. Волшебство случилось - именно генерал-майор полиции выбрал елочную игрушку с желанием липчанки.

- Я узнала об акции "Ёлка желаний" из школьного чата и подумала: а почему бы и не поучаствовать? - поделилась девочка-подросток. - Оставила желание. И его исполнил начальник УМВД России по Липецкой области Олег Михайлович Латунов! Теперь я могу хранить в планшете книги, учебники и общаться с учителями онлайн.

Для Маши провели экскурсию по главному полицейскому управлению. Ей показали экспертно-криминалистический центр, как выглядят различные материалы под микроскопом, как используют невидимую краску, работают с жидким азотом и тд.

В планах юной липчанки - стать специалистом в области IT-технологий. В полиции надеются, что долгожданный подарок будет первым шагом на пути к новой мечте.