Какие улицы Липецка останутся без света и холодной воды 30 декабря

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 30 декабря в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в садоводческих товариществах Свентлана и Тепличное. Подробности по круглосуточному телефону единого контакт-центра "Россети" 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Неделина, 30, 32, 53, 55, 57; Мичурина, 32, 34, 36, 38; проспект Победы, 5, 5а; площадь Победы, 3. Также краны пересохнут в частном секторе по улицам Кирова и Комсомольская.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Неделина, 53 и Комсомольская, 62. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Дополнительную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.