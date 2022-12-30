Лада Приора врезалась в столб и вылетела в кювет на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 29 декабря в Липецкой области Лада Приора врезалась в столб. ДТП случилось в Хлевенском районе на трассе Дон. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 28-летний водитель не справился с управлением и влетел в световую опору, а после съехал в кювет. Легковушку смяло пополам, а мужчину доставили в больницу.

В Ельце на трассе Дон столкнулись грузовик Скания и ВАЗ-2114. В аварии пострадали пассажиры отечественного автомобиля - 25-летняя женщина и 2-летний мальчик.

В Данковском районе на автодороге Данков-Теплое-Воскресенское Лада Приора перевернулась в кювет. Травмы получила 14-летняя пассажирка. Она в больнице.

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