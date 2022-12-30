Крыша дома сгорела в пожаре в селе под Липецком

Крыша дома сгорела в пожаре в селе Кореневщино Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 29 декабря в Липецкой области вспыхнул жилой кирпичный дом. Пожар случился в селе Кореневщино Добровского района. К месту происшествия по улице Вольяшево стянулись 2 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сгорела крыша на площади 60 кв.м. К счастью, из жильцов никто не пострадал.

В тот же день в Липецке в квартире по улице 4-ая Пятилетка замкнуло электропроводку. Обошлось без открытого огня. На месте работали 4 пожарных отделения.

Также в областном центре у дома №47 по Боевому проезду полыхал мусор. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Аналогичный инцидент произо-шел в Ельце по улице Рязано-Уральская. Там вспыхнули отходы на площади 5 кв.м.