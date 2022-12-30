8 лет колонии дали рецидивисту, который спрятал тело задушенной женщины в поле с подсолнухами под Липецком

В Липецкой области вынесли приговор 44-летнему мужчине за убийство женщины, тело которой он спрятал в поле с подсолнухами. Его признали виновным и назначили 8 лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 10 августа подсудимый познакомился с 40-летней жительницей Чаплыгина. Они решили вместе провести время и отправились к реке у села Юсово, прихватив алкоголь. На берегу они поссорились, и изверг задушил несчастную. Тело оставил в поле с подсолнухами, а сам скрылся. Об исчезновении женщины в полицию заявила ее родственница, так как та долго не выходила на связь.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, сотрудники уголовного розыска нашли и задержали мужчину. Он признал вину, подтвердив показания на месте происшествия.