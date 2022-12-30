До +2 градусов и снег с дождем ожидается в Липецке перед Новым годом 31 декабря Фото: Юлия КЛЮЕВА

В предновогодний день в Липецке ожидается облачная погода. Ночью 31 декабря около 1 градуса тепла. В светлое время суток столбик термометра остановится на отметке +2 градуса. Утром снег с дождем. Ветер переменных направлений 8-12 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 752 мм рт.ст.

В новогоднюю ночь в областном центре легкий мороз - до 1 градуса ниже ноля. Но с утра 1 января температура вновь пойдет вверх - ожидается до +4 градусов. Пасмурно и снег с дождем. Ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

Долгота дня 7 часов 44 минуты. Восход в 8.32. Солнце заходит за горизонт в 16.17.