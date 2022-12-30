Услуги ЗАГС в новогодние каникулы в Липецке окажет МФЦ Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 1 по 9 января перестанет работать управление ЗАГС. Соответствующие услуги липчане смогут получить в МФЦ с 3 по 6 января с 9.00 до 13.00. В центрах "Мои документы" будут регистрировать рождение и смерть, принимать заявления от желающих пожениться или развестись, выдавать повторные свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Напомним, что городское управление ЗАГС передали управлению ЗАГС и архивов Липецкой области. Поэтому в новогодние каникулы там пройдет реорганизация. Как сообщили в пресс-службе мэрии, отделы ЗАГС Липецка вновь заработают 10 января по адресам: улица Ленина, 28; Липовская, д.44; проспект Мира, д.30. График: вторник - четверг с 14.00 до 17.00.