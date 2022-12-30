15 улиц Липецка останутся без холодной воды 31 декабря

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 31 декабря в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Советуем заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Одесская, Станционная, Гагарина, 70; Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 24; Вавилова, 2, 4, 12; Новокарьерная, 21; Тельмана, 11, 19, 88.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Вавилова, Тельмана, Урицкого, Кротевича, Новокарьерная, Гранитная, Шевченко, проезд Шишкина.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Одесская, 1б; Вавилова, 2. Липчанам приносят извинения за временные неудобства. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.