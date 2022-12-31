Владимир Путин поздравил жителей Липецкой области с Новым годом 2023 и Рождеством

Владимир Путин поздравил липчан с наступающим Новым годом и Рождеством Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Липецкой области с наступающим Новым годом и Рождеством. Телеграмма поступила на имя губернатора региона Игоря Артамонова.

- В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов, - говорится в поздравлении. - Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких.

Также липчан поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали всем добра и крепкого здоровья.