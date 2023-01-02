В новогодние праздники жители Липецка отдали мошенникам 6 миллионов рублей

Мошенники продолжают обманывать липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 30 декабря по 1 января жители Липецкой области отдали мошенникам более 6 млн рублей. 32-летняя липчанка с 28 по 30 декабря 2022 года "играла на бирже". Она потеряла более 1 млн 100 тыс. рублей.

52-летний ельчанин покупал и продавал акции. Вложил он в это более 3 млн рублей, но вывести деньги не смог. Аферисты выманили 500 тыс рублей у 50-летнего мужчина из Липецка. Он перевел деньги на "безопасный счет", испугавшись, что данные карты попали к мошенникам. В классическую уловку "помощь в блокировке операции по списанию денежных средств" попал и 52-летний липчанин.

50-летняя женщина в подарок к Новому году хотела купить щенка. Она перевела 55 тыс. рублей, но собаку так и не дождалась.