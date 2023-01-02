Холодную воду отключат в центре Липецка и в Сселках 3 января

Где в Липецке отключат воду 3 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 3 января в центра Липецка и на окраинах отключат холодную воду. Все из-за работ на сетях - специалисты будут ремонтировать трубы.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Карла Маркса, 2, 7, владение 9, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 30, 31/2, 31, 31/1; площадь Петра Великого, 7.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора в Сселках. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к местам отключений по заявкам жителей.

Напомним, что в понедельник 2 января из-за порыва отключили холодную воду в доме №120 по проспекту Победы. Ресурс дадут как только починят трубу. Подробности по телефонам: *175, 236-175.