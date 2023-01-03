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НовостиОбщество3 января 2023 16:43

62 жителя Липецкой области заболели гриппом за неделю

ОРВИ заразились 7 988 человек
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
62 жителя Липецкой области заболели гриппом за неделю

62 жителя Липецкой области заболели гриппом за неделю

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе 7 988 жителей Липецкой области заболели ОРВИ. Это на 38% меньше, чем неделей ранее. Еще 74 человека заразились коронавирусом - 109 случаев зарегистрировали за предыдущие 7 дней. При этом, как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости все еще высокий. Грипп выявили у 62 пациентов.

В Липецке - 5 121 случай ОРВИ, а также 39 - гриппа. Показатель на 37% ниже предыдущей недели, но выше расчетных эпидемических порогов. Специалисты исследовали материал от больных. В 75% проб оказались вирусы гриппа, в 16% - РС-вирусы. От 2 до 5% - вирусы парагриппа, адено- и бокавирусы.

В этом сезоне в Липецкой области 619 тыс. человек сделали прививку от гриппа. Это 55,6% населения. Липчан также просят избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и заниматься спортом.