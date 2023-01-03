Под Липецком в первый день Нового года москвич нашел 5 снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото из телеграм-канала главы администрации Воловского района Липецкой области Никиты Соловьева Фото: с сайта

1 января в Липецкой области нашли 5 снарядов времен Великой Отечественной войны. Их обнаружил москвич, приехавший на новогодние праздники в деревню Новая Слободка Захаровского сельсовета.

Как сообщил в телеграм-канале глава администрации Воловского района Никита Соловьев, несколько дней боеприпасы охраняли полицейские. Во вторник 3 января на место прибыли сотрудники регионального МЧС. Спасатели увезли снаряды на полигон и уничтожили их.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасного предмета нужно звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Боеприпасы нельзя трогать, пинать, перекатывать, разбирать. Опасно бросать их в воду, разводить рядом костер, закапывать в землю.