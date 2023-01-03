15 улиц Липецка останутся без холодной воды 4 января

В Липецке 4 января отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 4 января в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Дорожная, Кленовая, Земная, Зареченская.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора: улицы Железнякова, Одесская, Селекционная, Гусева, Трубная, Лебедянская, Пугачева, Совхозная, Полевая, Станционная, Боевой проезд.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам потребителей. После работ вода может быть мутной. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.