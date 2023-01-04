О сильном ветре и гололедице предупреждают жителей Липецка 4 января

В Липецке сильный ветер и гололедица Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду 4 января жителей Липецка предупреждают о непогоде. На дорогах областного центра гололедица. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, днем небольшие осадки - мокрый снег. Температура воздуха около 0 градусов.

Напомним, что во время сильного ветра стоит остаться дома. Нельзя укрываться от порывов за рекламными щитами, остановочными павильонами. Опасно стоять у стен зданий, так как с крыши могут упасть материалы. Запрещено подходить к оборванным электропроводам.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения. Не превышать скорость. В случае происшествия звонить по номеру "112".