Мужчина с ножом похитил деньги, сигареты и лимонад на автозаправке под Липецком

В Липецкой области мужчина напал на сотрудника автозаправки. О разбое в полицию сообщила оператор станции. На место происшествия прибыли правоохранители.

Полицейские установили, что ранним утром в павильон автозаправки в Данкове зашел неизвестный. Он, угрожая ножом, забрал деньги из кассы, сигареты, лимонад, а после скрылся. Сумма ущерба - более 4 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 56-летний ранее не судимый местный житель. Он во всем признался и показал, куда выбросил нож.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой". Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.