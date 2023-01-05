Спасатели предупреждают жителей Липецка о сильном снегопаде 5 января

На Липецк надвигается снегопад Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 5 января в Липецке ожидается сильный снег. Спасатели также предупреждают о непогоде ночью 6 января. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в снегопад видимость может составлять менее 500 метров.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными. Автомобилистом следует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу, выполнять требования дорожных знаков. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье и сохранность машины, но и чужие жизни.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.