Липецкие полицейские задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионеров 1,2 миллиона рублей

В Липецке задержали курьера, который обманом забрал у пенсионеров 1,2 млн рублей. По предварительным данным, мошенники звонили пожилым липчанам и представлялись полицейскими. Аферисты убеждали, что их родственники устроили ДТП. Чтобы избежать уголовного наказания, нужно заплатить. Доверчивые горожане собственноручно отдавали курьеру все сбережения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодея задержали по горячим следам. Подозреваемый - 24-летний житель областного центра. Он признался, что в одном из мессенджеров нашел предложение о дополнительном заработке. Его действия координировал "работодатель". Липчанин оставил себе 2% от похищенных денег, а остальное перевел на счет куратору.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 и 3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские пытаются установить организаторов мошеннической схемы.