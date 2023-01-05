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НовостиОбщество5 января 2023 9:50

В Липецке в Рождественскую ночь синоптики обещают 16 градусов мороза

Днем 6 января ожидается от 10 до 13 градусов ниже ноля
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан предупреждают об аномальных морозах

Липчан предупреждают об аномальных морозах

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 6 января в Липецк ворвутся аномальные морозы. С самого утра температура будет стремительно опускаться. Днем синоптики обещают от 10 до 13 градусов ниже ноля. В ночь перед Рождеством столбик термометра остановится на отметке -16 градусов. Ветер западный с переходом на северный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.

В Рождество Христово 7 января в Липецке ожидается переменная облачность. В светлое время суток до 18 градусов со знаком минус. Ночью мороз чуть ослабнет - 16 градусов. Ветер переменных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 757 мм рт.ст.

Долгота дня - 7 часов 53 минуты. Луна убывающая.