В Липецке осудят уроженца Республики Марий Эл, который избил гостью и спрыгнул с балкона 4 этажа

В Липецке будут судить 29-летнего уроженца Республики Марий Эл за покушение на убийство - ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ. По данным следствия, 19 апреля 2022 года он пригласил в арендованную квартиру по улице Пушкина в областном центре 35-летнюю гостью из Челябинской области. Там он жестоко избил несчастную, угрожал убить, таскал за волосы, бил головой об пол и металлические перила балкона. Когда в дверь постучали, изверг спрыгнул с балкона 4 этажа и убежал. Вред здоровью, причиненный женщине, оценили как тяжкий.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователь доказал, что мужчина желал смерти знакомой, но не смог довести свой замысел до конца. Его ранее судили за грабеж и убийство женщины. Вину фигурант не признал. Его заключили под стражу, а материалы уголовного дела направили в суд.