Мемориальную доску в память о погибшем в СВО Сергее Дуганове открыли под Липецком

Фото из телеграм-канала главы администрации Добринского района Александра Пасынкова Фото: с сайта

В пятницу 6 января в Липецкой области открыли мемориальную доску Сергею Дуганову, который погиб во время спецоперации. Память героя почтили жители сел Новочеркутино, Пушкино и Александровка Добринского района.

В этот день 6 января выпускнику Новочеркутинской школы должно было исполниться 35 лет. Сергей участвовал в СВО в составе парашютно-десантной роты. Он погиб 14 марта 2022 года, выполненяя боевую задачу. Мужчину похоронили в Костроме 29 марта на Аллее Славы. Награжден орденом Мужества посмертно.

Как сообщил глава Добринского района Александр Пасынков, траурная церемония прошла в актовом зале бывшей Новочеркутинской школы, где сейчас находится детский сад. На мероприятие из Костромы приехали родители Сергея Дуганова, его жена, дочь, сын и теща. На митинг пришли односельчане, друзья и одноклассники героя.