Лада Приора врезалась в столб и перевернулась под Липецком

Лада Приора от удара с Ладой Ларгус улетела в столб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 5 января в Липецкой области Лада Приора врезалась в столб. В селе Девица Усманского района 80-летний водитель Лады Ларгус столкнулся с Ладой Приорой. 18-летний водитель второй легковушки потерял контроль над машиной. Она влетела в опору ЛЭП, а потом перевернулась. Пострадавшему парню понадобилась помощь медиков.

В Становлянском районе на трассе Дон 33-летний мужчина за рулем Фольксвагена врезался в стоящий КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, четырех пассажиров иномарки доставили в больницу.

В Чаплыгинском районе на автодороге Липецк-Доброе-Чаплыгин 34-летний водитель Форд Фокуса лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАН. 20-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водитель иномарки получил травмы.