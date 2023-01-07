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НовостиОбщество7 января 2023 10:25

Аномальные морозы до -14 градусов ожидаются в Липецке 8 января

Ночью синоптики обещают до 22 градусов ниже ноля
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке морозно

В Липецке морозно

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сохраняются аномальные морозы. В воскресенье 8 января будет ясно и без снега. Ночью ожидается до 22 градусов ниже ноля. В светлое время суток столбик термометра покажет -14 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 2-4 м/с. Атмосферное давление в городе без существенных изменений и составит 760 мм рт.ст.

В понедельник 9 января в областном центре переменная облачность. Ночью около 19 градусов со знаком минус. Днем 14 градусов мороза. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт.ст.

Световой день становится длиннее - 7 часов 57 минут. Восход в 8.30. Солнце скроется за горизонтом в 16.27.