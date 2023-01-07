Трехлетний ребенок пострадал в лобовом ДТП с легковушками под Липецком

ДТП под Липецком с пятью пострадавшими Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В субботу 7 января в Липецкой области лоб в лоб столкнулись Лада Калина и Ситроен Пикассо. ДТП случилось около 15.30 на автодороге Данков-Москва. По предварительным данным, 59-летний водитель Лады не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в иномарку под управлением 41-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в аварии пострадали 5 человек: оба водителя, 58-летняя пассажирка отечественного автомобиля, а также женщина 65 лет и 3-летняя девочка из Ситроена. Всех их доставили в больницу. Полиция проводит проверку. Сотрудники органов устанавливают обстоятельства ДТП.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить по номеру "112".