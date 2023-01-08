В Липецкой области пьяный водитель пытался откупиться от полицейских 120 тысячами

28-летнего жителя Задонского района обвиняют в приготовлении к даче взятке инспекторам ДПС. По данным следствия, 24 октября мужчина сел за руль своего авто в пьяном виде. В селе Долгоруково его остановили полицейские. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил гаишникам 120 тысяч рублей. Однако правоохранители от денег отказались и сообщили о случившемся следователям.

Как рассказали в региональном СУ СКР, автомобилист признал вину на стадии предварительного следствия. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.