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НовостиПроисшествия8 января 2023 7:24

В Липецкой области пьяный водитель пытался откупиться от полицейских 120 тысячами

Уголовное дело направлено в суд
Анна ГРЕБЕНКИНА

28-летнего жителя Задонского района обвиняют в приготовлении к даче взятке инспекторам ДПС. По данным следствия, 24 октября мужчина сел за руль своего авто в пьяном виде. В селе Долгоруково его остановили полицейские. Чтобы избежать ответственности, водитель предложил гаишникам 120 тысяч рублей. Однако правоохранители от денег отказались и сообщили о случившемся следователям.

Как рассказали в региональном СУ СКР, автомобилист признал вину на стадии предварительного следствия. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.