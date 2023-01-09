В Липецке мужчину осудят за кражу 11 велосипедов и самоката за 200 тысяч рублей

В Липецке за кражу велосипедов будут судить 25-летнего мужчину. Установлено, что с марта по май 2022 года житель Грязинского района похищал велосипеды из подъездов домов. Всего он украл 11 велосипедов и самокат. Сумма ущерба - 200 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, некоторые велосипеды он успел продать. Оставшиеся полицейские изъяли и вернули законным владельцам. На время предварительного следствия обвиняемый находился под стражей. В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Липчан призывают не оставлять велосипеды в местах общего пользования. А если это необходимо, то пристегивать двухколесный транспорт замком.