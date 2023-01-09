Женщина за рулем Лады пострадала в тройном ДТП под Липецком

В тройном ДТП под Липецком пострадала женщина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 8 января в Липецком районе столкнулись 3 машины. ДТП случилось на автодороге А-133. По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель Лады Калины начала перестраиваться и врезалась в Ладу Весту, а также в Хонду. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала водитель первой легковушки. Она в больнице.

Днем ранее в Данковском районе на автодороге Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков 59-летний мужчина за рулем ВАЗа выехал на встречку и столкнулся с Ситроен с 41-летним водителем. Травмы получили оба мужчины, а также 58-летняя пассажирка из отечественного автомобиля, 65-летняя женщина и 3-летняя девочка из иномарки.

В Добровском районе на автодороге Липецк-Борисовка опрокинулась Лада Гранта. 48-летнему водителю понадобилась помощь медиков.