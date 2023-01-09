Все школы Липецка заработали очно после карантина и новогодних каникул

Все школы Липецка вышли с новогодних каникул Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 9 января все школы Липецка вышли с карантина. Образовательные учреждения работают в очном режиме. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в детских садах ситуация аналогичная - закрытых групп нет. Начались занятия в кружках и секциях.

В соответствии с распоряжением главного санитарного врача региона, с 19 до 30 декабря все школы областного центра закрыли на карантин. Ребят перевели на дистанционное обучение, а после у них начались новогодние каникулы. Такие меры предприняли из-за осложнения эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Перед зимними праздниками заболевших стало меньше.

Напомним, что родители юных липчан могут перевести их на дистант. Для этого нужно написать заявление в школу.